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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor sözleri! "Öyle bir teklif..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası yerine kimin geleceği merak ediliyor. Bordo-mavililer için adı geçen isimlerden biri de, şu anda İstanbulspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Tekke'ydi. 45 yaşındaki çalıştırıcı A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve konuya açıklık getirdi. Tekke, "Trabzonspor'da teknik direktör olarak yuvama dönme isteğimi herkes biliyor. Benimle ilgili olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Eğer öyle bir teklif durumu olursa o işler kolay ama şu an için öyle bir gündem yok." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

16 Mart 2023 | 12:42
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