Erman Toroğlu’dan flaş Trabzonspor sözleri: Her sene yarışta olması lazım!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, “Düşerse olmuyor. Trabzonspor’un her sene yarışta olması lazım.” ifadelelerini kullandı. İşte o sözler…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Erman Toroğlu’dan flaş Trabzonspor sözleri: Her sene yarışta olması lazım! 04 Mart 2023 | 12:00
01:56
Trabzonspor'da kongre kararı! 02 Mart 2023 | 12:00
04:24
Trabzon'da sıcak gelişme! "Resmi karar yok" 02 Mart 2023 | 12:00
04:02
İşte Basel - Trabzonspor maçı öncesi son durum 23 Şubat 2023 | 12:00
18:51
Avcı: Basel karşısında ilk 11'de... 22 Şubat 2023 | 12:00
03:50
Ağaoğlu: Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturdu 18 Şubat 2023 | 12:00
01:48
Avcı efsane teknik direktör Özyazıcı için konuştu 18 Şubat 2023 | 12:00
00:25
"İlk 20 dakikada..." 17 Şubat 2023 | 12:00