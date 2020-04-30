30 Nisan 2020, Perşembe
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Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda kupaya uzanmak istediklerini söyledi. Liglerin oynanmasından yana olan Çimşir, haziran ayında başlayacak şekilde hazırlandıklarını vurguladı.
30.04.2020
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