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Trabzonspor'dan transfer hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Burak Kapacak ve Ali Akman'ı gündemine aldı.
29.04.2020
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