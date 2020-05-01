01 Mayıs 2020, Cuma

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Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Doğan, 1 Haziran 2019'la 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki mali tabloya göre, 23 milyon lira kar açıkladıklarını söyledi.
01.05.2020
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