11 Haziran 2019, Salı

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Hosseini ameliyat edildi

Trabzonspor'da İran Milli ​Takımı'nda omzundan sakatlanan ​Majid Hosseini ameliyat oldu.
11.06.2019

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