10 Haziran 2019, Pazartesi
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Yusuf Sarı'da mutlu son
Trabzonspor, Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı... 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor...
10.06.2019
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