Halis Özkahya'ya eleştiri! Bırakması gereken bir hakem

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Trabzonspor bir kere şampiyonluk stresine girmiş. Futbolunda bir düşüş var. Halis Özkahya'nın bir darbesi var Trabzonspor'a. Başka takımlara da yaptı sadece Trabzonspor'a değil. Artık bırakması gereken bir hakem." ifadelerini kullandı.