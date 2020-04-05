05 Nisan 2020, Pazar

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Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor

Trabzonsporlu Guilherme, corona virüsü günlerinden Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Polonya basınına konuşan Brezilyalı yıldız, ligin en güçlü takımı olduklarını ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin Başakşehir ile Galatasaray olduğunu söyledi.
05.04.2020
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