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Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor bu akşam deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. Bornova Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadele öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
22.02.2019

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