19 Şubat 2019, Salı
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Trabzonspor'da düşüş sürüyor
Süper Lig'de ilk yarının son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikinci devrede tam tersi bir grafik ortaya koydu.
19.02.2019
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