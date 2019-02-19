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Trabzonspor'da düşüş sürüyor

Süper Lig'de ilk yarının son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikinci devrede tam tersi bir grafik ortaya koydu.
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