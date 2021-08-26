26 Ağustos 2021, Perşembe

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GOL | Roma 2-0 Trabzonspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma, 65. dakikada Zaniolo'nun attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.
26.08.2021
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