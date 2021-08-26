Bruno Peres Roma - Trabzonspor maçında sakatlandı | Son dakika spor haberi

Son dakika Trabzonspor haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olan Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un ardından Bruno Peres de sakatlanarak oyuna devam edemedi. Peres'in yerine Serkan Asan oyuna dahil oldu. (TS spor haberi)

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