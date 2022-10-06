Fransız polisinden Trabzonspor taraftarına çirkin uygulama!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadele öncesi Fransız polisi, ırkçı bir uygulamaya imza attı. Bordo mavili taraftarlar, stada alınırken polisler tarafından köpeklerle arandı. İşte olay görüntüler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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