28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fırtına'dan Schalke'ye Novak vetosu

Trabzonspor, Çek futbolcu Novak için alman ekibi Schalke'nin yaptığı teklifi değerlendirmeye almadı.
28.05.2019

Trabzonspor'da transfer harekatı Trabzonspor'da transfer harekatı 28.05.2019
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması 27.05.2019
Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u 26.05.2019
Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı 25.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti! Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti! 25.05.2019
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması 25.05.2019
Trabzonspor'da ilk imza Trabzonspor'da ilk imza 23.05.2019
Trabzonspor Rizespor'u 22 kez yendi Trabzonspor Rizespor'u 22 kez yendi 23.05.2019
Trabzonspor'un gözü üçüncü sırada Trabzonspor'un gözü üçüncü sırada 23.05.2019
Trabzonspor Karaman ile devam ediyor Trabzonspor Karaman ile devam ediyor 23.05.2019
Trabzonspor taraftarından Başkan Erdoğan'a teşekkür Trabzonspor taraftarından Başkan Erdoğan'a teşekkür 22.05.2019
Trabzonspor Ünal Karaman'la büyük takım gibi oynamaya başladı "Trabzonspor Ünal Karaman'la büyük takım gibi oynamaya başladı" 22.05.2019
Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor'da kalacak "Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor'da kalacak" 22.05.2019
Karaman Trabzonspor'u çalıştırmayı sonuna kadar hak etti "Karaman Trabzonspor'u çalıştırmayı sonuna kadar hak etti" 22.05.2019
Trabzonspor'dan Ünal Karaman kararı Trabzonspor'dan Ünal Karaman kararı 22.05.2019
Başkan Erdoğan devreye girdi Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor! Başkan Erdoğan devreye girdi Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor! 21.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe...
Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...
Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!
Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör