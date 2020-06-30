30 Haziran 2020, Salı

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Fırtına bu sezon çok farklı

Süper Lig'de 29 maçta 58 puan toplayan Trabzonspor, son 9 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor.
30.06.2020
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Fırtına bu sezon çok farklı Fırtına bu sezon çok farklı 30.06.2020
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