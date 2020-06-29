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Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ana Haber'de Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı." dedi.
29.06.2020
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