Trabzonspor'da Galatasaray seferberliği

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden zirveye yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Bu maçı ne kadar istediğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

ABONE OL