FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Fatih Karagümrük - Trabzonspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 28 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Fatih Karagürmrük - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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