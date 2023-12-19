Ertuğrul Doğan o anlar hakkında açıklama yaptı! "Ecmel Bey ile konuştum..."
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımını sahadan çekmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşma sonrası A Spor'a bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi." şeklinde konuştu. İşte o açıklamalar...
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