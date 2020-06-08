Ertuğrul Doğan: Hem lig hem kupada zafere ulaşacağız

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hem lig hem kupada zafere ulaşacaklarını inandıklarını belirtti. Doğan, "Herkes Trabzonspor'u konuşacak" dedi.

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