08 Haziran 2020, Pazartesi

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Sörloth'tan müjdeli haber

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth tamamen iyileşti. Norveçli forvet, kalan haftalarda bordo-mavililerin en büyük kozu olacak.
08.06.2020
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