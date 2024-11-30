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Ertuğrul Doğan: Futbolda son söz Şenol Güneş'in

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan, futbol şubesinde karar vericinin teknik direktör Şenol Güneş olduğunu söyledi. İşte detaylar...

30 Kasım 2024 | 14:17
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