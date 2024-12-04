Trabzonspor'dan TFF Başkanı ibrahim Hacıosmanoğlu açıklaması!
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, TFF ziyaretinin ardından konuştu. İskender, "Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar olduğunu düşünüyoruz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikayetlerimizi ilettik ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk." ifadelerinde bulundu. TS SPOR HABERLERİ
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