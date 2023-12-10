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Erman Toroğlu'dan Trabzonsporlu yıldıza büyük övgü! "Türkiye'de böylesi yok"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Onuachu'dan övgüyle bahseden Toroğlu, "Türkiye Ligi'nde bu tip bir santrfor yok." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

10 Aralık 2023 | 20:00
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