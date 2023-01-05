Erman Toroğlu Trabzonspor - Giresunspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Bıraksan gidecek"
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk devresini değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor frene basıyor gibi. Sanki Trabzonspor çekiyor gibi. Bıraksan gidecek." dedi. | Trabzonspor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Bıraksan gidecek" 05 Ocak 2023 | 12:00
02:15
İşte Trabzonspor - Giresunspor maçı öncesi son durum 05 Ocak 2023 | 12:00
14:32
Trabzonspor'da Enis Bardhi konuştu 02 Ocak 2023 | 12:00
00:34
Trabzonspor'da Edin Visca talihsizliği! 01 Ocak 2023 | 12:00
03:24
Toroğlu'dan flaş sözler! "Takım için oynamıyorlar" 28 Aralık 2022 | 12:00
00:47
Toroğlu Bartra'nın kırmızı kartını değerlendirdi! "Ben olsam.." 28 Aralık 2022 | 12:00
00:48
İşte Fatih Karagürmrük - Trabzonspor maçı öncesi son durum 28 Aralık 2022 | 12:00
00:59
Toroğlu değerlendirdi! Crespo'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu? 24 Aralık 2022 | 12:00