18 Kasım 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 1. yılı kutlandı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın1. yılı kkulüp tesislerinde kutlandı. Başarılı teknik adam ile ilk yılını çok iyi şekilde geçiren bordo mavili ekip, bu sezon liderliğini namağlup sürdürüyor. İşte o görüntüler! | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
18.11.2021
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