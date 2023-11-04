Erman Toroğlu: Tek başına savaşıyor!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.
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