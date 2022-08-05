Erman Toroğlu İstanbulspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor hep 2. viteste gidiyor, motor yakacak. 3-4-5'e gelse rahatlayacak. Trabzon böyle oynuyor ama Trabzonspor kalecisine 1 tane top gelmedi." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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