Erman Toroğlu Hatayspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Hatayspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Arada güç farkı var, futbolcu farkı var. Buna rağmen Hatay zaman zaman etkili oldu. Trabzonspor bu maçı almaya mecbur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
"Kazanmaya mecbur!" 28 Ocak 2023 | 12:00
00:58
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 26 Ocak 2023 | 12:00
14:48
Ömür'den transfer açıklaması! 25 Ocak 2023 | 12:00
01:42
Avcı'ya övgü dolu sözler! "İlk defa bu kadar..." 23 Ocak 2023 | 12:00
00:47
Toroğlu yorumladı! Trezeguet'in iptal edilen golünde ofsayt var mı? 22 Ocak 2023 | 12:00
00:52
Toroğlu: Mangal yapsalar olur! 22 Ocak 2023 | 12:00
02:20
Trabzonspor İstanbulspor maçına dair tüm detaylar! 22 Ocak 2023 | 12:00
01:09
"Yusuf'un performansı için..." 21 Ocak 2023 | 12:00