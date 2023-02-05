GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI İZLE (DERBİ) 📺 | Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda? GS - TS maçı Saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 23. hafta müsabakası Nef Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da ise 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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