Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Son Sayfa programında Trabzonspor'un iki oyuncusuyla ilgili transfer gelişmesini paylaştı. Yuus Emre Sel'in paylaştığı bilgiye göre, Fatih Tekke yönetimindeki Istanbulspor, Trabzonspor'dan Montasser Lahtimi ile büyük oranda anlaşma sağladı. Trabzonspor formasıyla istediği süreyi bulamayan Lahtimi'nin ligin geri kalan bölümünde İstanbulspor forması giymesi bekleniyor. Öte yandan, İstanbulspor, Trabzonspor'dan genç orta saha Kerem Şen için de teklifini bordo mavili takıma iletirken her iki futbolcunun da transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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