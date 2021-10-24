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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı için o futbolcu ile ilgili dikkat çeken sözler! "Bu krizle ilgili yaptığı... "

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da yüzler gülerken diğer yandan takım içindeki oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor... Ligde 4. haftada oynanan Galatasaray maçının 39. dakikasında oyundan alınan Abdülkadir Ömür, tribünlerden bazı tepkilerle karşılaşmış ve oyuncu üzerinde mental tarzda bir sorun yaşanmıştı. Hamdi Aslan, genç oyuncu için, "Bu krizi Abdullah hoca tek başına yönetti. Sahadan çıkarken alınan o tepkilerin geri dönüşü çok kolay olmaz. Futbolcular bu durumlarda çok duygusal olabiliyor. Abdülkadir'e yardım edildi ama Abdullah hoca tek başına çözdü. Abdülkadir'in süre olarak daha fazla sahada kalmasından yanayım. Beklentiler yine çok fazla. Ben onun daha iyi olacağını bekliyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
24.10.2021
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Abdullah Avcı için o futbolcu ile ilgili dikkat çeken sözler! Bu krizle ilgili yaptığı... Abdullah Avcı için o futbolcu ile ilgili dikkat çeken sözler! "Bu krizle ilgili yaptığı... " 24.10.2021
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