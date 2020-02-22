Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Konuk ekip Trabzonspor karşılaşmanın 5. dakikasında Sörloth ile 1-0 öne geçti. Peki Norveçli yıldızın golünden önce faul var mı? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor'un attığı golden önce faul yok." ifadelerini kullandı.