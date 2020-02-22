Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Sörloth'u 8 ay izledi

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Sörloth'u 8 ay izliyorlar. Scout ekibi keşfediyor ama başkan ısrarla bu oyuncuyu alalım diyor." ifadelerini kullandı.