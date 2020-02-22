22 Şubat 2020, Cumartesi
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Zeki Uzundurukan: Trabzonspor kazanmak için geldi
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Trabzonpsor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Kazanmak için geldi Trabzonspor. Aslında 1 puan da Trabzon için bir kazançtır. Sturridge hamlesi bile Hüseyin hocanın maçı ne kadar çok kazanmak istediğini gösteriyor. Benim favorim Trabzonspor" ifadelerini kullandı.
22.02.2020
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