Diabate Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz bir şekilde Trabzon'dan ayrılarak ülkesine döndü. Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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