Yunus Emre Sel: Abdülkadir Ömür bu hafta forma giyebilir

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün durumu merak konusu olmaya devam ediyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel takımdaki son detayları aktardı. Sel, "Abdülkadir Ömür bu hafta teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vereceği oyuncuların başında geliyo" dedi

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