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Abdullah Avcı: 2. golü yiyince oyundan kopukluklar başladı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gitti 2. golü yiyince oyundan kopukluklar başladı" dedi.
26.12.2020
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