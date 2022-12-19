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Çarpıcı Trabzonspor yorumu! "Devre arasında operasyon bekliyor"

Trabzonspor'da olağan genel kurul düzenlendi ve yönetim hem mali hem de idari yönden ibra edildi. Bordo-mavililerdeki son durumu A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Maaş bütçesi devre arasında 30 milyon Euro civarına düşürülmeli, şu anda 40 milyon Euro civarında. Devre arasında Trabzonspor'u büyük bir opersayon bekliyor." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

19 Aralık 2022 | 09:17
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