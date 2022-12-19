Çarpıcı Trabzonspor yorumu! "Devre arasında operasyon bekliyor"
Trabzonspor'da olağan genel kurul düzenlendi ve yönetim hem mali hem de idari yönden ibra edildi. Bordo-mavililerdeki son durumu A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Maaş bütçesi devre arasında 30 milyon Euro civarına düşürülmeli, şu anda 40 milyon Euro civarında. Devre arasında Trabzonspor'u büyük bir opersayon bekliyor." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Çarpıcı Trabzonspor yorumu! "Devre arasında operasyon bekliyor" 19 Aralık 2022 | 12:00
01:33
"Trabzonspor için bir şans! F.Bahçe'yi yenerse..." 18 Aralık 2022 | 12:00
08:14
Trabzonspor 1-1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ 10 Aralık 2022 | 12:00
01:43
GOL | Trabzonspor 1-1 Kasımpaşa 10 Aralık 2022 | 12:00
01:12
GOL | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa 10 Aralık 2022 | 12:00
08:49
Uğurcan Çakır’dan Fenerbahçe derbisi sözleri! "Kırılma maçı..." 08 Aralık 2022 | 12:00
08:20
Trabzonspor 2-2 Crystal Palace | MAÇ ÖZETİ 07 Aralık 2022 | 12:00
00:58
GOL | Trabzonspor 2-2 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00