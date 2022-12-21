TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da Medical Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Samsunspor maçını CANLI izle...
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