Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Asıl hata o zaman olur"
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu ve sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleri çok konuşulurken, son durumu ise A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "Eğer Trabzonspor'da yönetim 'tamam' derse, Abdullah Avcı'nın istifa edeceğini düşünüyorum. Ama Abdullah Avcı gittiği zaman yerine kimi ve hangi planla getireceksiniz? Bunun önceden karar verilip yapılması lazım. Yeni hoca da 2 maç kazanır, sonra yine aynısı olursa asıl hata o zaman yapılır." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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