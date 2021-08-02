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Çarpıcı Emre Mor yorumu! "Trabzonspor'un gündemini meşgul edeceğini düşünmüyorum"

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer döneminde 6 ismi kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, son günlerde adı bordo-mavililerle anılan Emre Mor iddiasını değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un orta saha yapısına baktığım zaman, Emre Mor'un Trabzonspor'un gündemini meşgul edeceğini düşünmüyorum" dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TSS spor haberi)
02.08.2021
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