02 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Çarpıcı Emre Mor yorumu! "Trabzonspor'un gündeminde..."
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer döneminde 6 ismi kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, son günlerde adı bordo-mavililerle anılan Emre Mor iddiasını değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un orta saha yapısına baktığım zaman, Emre Mor'un Trabzonspor'un gündemini meşgul edeceğini düşünmüyorum" dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TSS spor haberi)
02.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Çarpıcı Emre Mor yorumu! "Trabzonspor'un gündeminde..."
- Özgür Sancar Açıkladı! Fenerbahçe Hangi Bölgelere Kaç Transfer Yapacak? / A Spor
- Salih Uçan'a flaş eleştiri! "O özelliğini göremedik"
- Çarpıcı Morutan sözleri! "Baskı yaratmak istiyorlar"
- Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi
- Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi
- Melo G.Saray'a gelirse faydalı olur mu?
- Flaş Pereira yorumu! "İhtiyacı olan şey..."
- Diego Costa Transferinde Son Durum! Beşiktaş Hangi Forveti Transfer Edecek? / A Spor / Son Sayfa
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası