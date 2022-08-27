Canlı yayında Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi flaş yorum!
Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Hamdi Aslan da değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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