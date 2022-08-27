TRABZONSPOR HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fırtına'ya Uğurcan Çakır'dan kötü haber!
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öcnesi Fırtına'ya kötü haber geldi. Bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sebebiyle derbide oynamama ihtimali bulunuyor. Detayları A Spor mubahiri Yunus Emre Sel aktardı.
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