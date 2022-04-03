BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Olacak iş değil"
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına'nın golünce Andreas Cornelius kalesinden uzaklaşan Ersin Destanoğlu'nun üzerinden topu ağlara göndermişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ersin'in goldeki hatasını değerlendirdi. Toroğlu, "Bir daha öyle çıkan kaleci bulamazsın. Olacak iş değil. Vida zaten düello ediyor. Daha neden çıkıyorsun?" dedi. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri (TS - BJK spor haberi)
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