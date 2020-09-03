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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'u Külliye'de kabul etti.
03.09.2020
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