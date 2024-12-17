Başkan Ertuğrul Doğan'dan takıma destek mesajı! "Başımızı öne eğdirmediniz...
Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bu mücadele ardından bordo-mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan, takıma destek verdi. Doğan'ın mesajını ise Edin Vişça okudu. İşte detaylar...
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