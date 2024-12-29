Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, Galatasaray'a transferine yönelik iddialara da yanıt verdi. İşte o sözler... (TS spor haberi)
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